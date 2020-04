Man die oom en tante vermoordde voor 90 euro, veroordeeld tot 30 jaar cel

Marie-Claire Chapelle en François Waeterinckx werden in 2014 door Willy Molon (links) om het leven gebracht in hun rijwoning in Tienen. Foto: atb

Tienen - Het Brusselse hof van beroep heeft Tienenaar Willy Molon maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar en een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 15 jaar omdat de man in januari 2014 zijn oom en tante had vermoord in Tienen, en daarbij 90 euro en een bankkaart had gestolen.

Op 9 januari 2014 werden de levenloze lichamen van het echtpaar Marie-Claire Chapelle en François Waeterinckx aangetroffen in hun rijwoning in de Moespikstraat in Tienen. De twee bleken op een brutale wijze om het leven te zijn gebracht. Waeterinckx kreeg één of twee slagen op het achterhoofd met een stomp voorwerp en Chapelle had een ernstig schedeltraumaletsel opgelopen. Bovendien vertoonde de vrouw steekwonden.

Hun woning was minstens gedeeltelijk doorzocht, aangezien er meerdere geldkoffertjes waren opengemaakt. Wellicht werden de slachtoffers al op 8 januari om het leven gebracht. Een buurvrouw had die dag even na 16 uur een man opgemerkt die naar fysionomie overeenstemde met Molon.

In zijn woning vond de politie ook een deel van de buit, zoals een kam, enkele muntstukken en een schoudertas. Bovendien was Molon die 8ste januari ’s avonds gesignaleerd in de buurt van een bankautomaat in Tienen waar vruchteloos geprobeerd was met de gestolen bankkaart geld af te halen. Het motief moest vermoedelijk gezocht worden in de moeilijke en zelfs uitzichtloze financiële situatie van de verdachte. De slachtoffers leenden geregeld geld aan familieleden en Molon had op het moment van de feiten 2,51 euro op zijn spaarboekje en zijn rekening stond 15,85 euro in het rood.

De Leuvense correctionele rechtbank had de man in juni 2019 veroordeeld tot 28 jaar maar Molon, die steeds elke betrokkenheid heeft ontkend, ging tegen dat vonnis in beroep. Het Brusselse hof van beroep veroordeelde hem maandag tot 30 jaar cel, een terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank van 15 jaar en beval ook zijn onmiddellijke aanhouding.