Ontslagen inspecteur-generaal van Amerikaanse inlichtingendiensten bijt van zich af

Na vrijdagavond door president Donald Trump te zijn ontslagen als inspecteur-generaal van de Amerikaanse inlichtingendiensten heeft Michael Atkinson zijn handelen in de Oekraïne-affaire gerechtvaardigd.

“Het valt zwaar er niet aan te denken dat het verlies van vertrouwen vanwege de president erop terug te voeren is dat ik mijn wettelijke verplichtingen als onafhankelijke en onpartijdige inspecteur-generaal gewetensvol ben nagekomen en dat ik mij ertoe heb verplicht dit verder te blijven doen”, zei Atkinson zondag (plaatselijke tijd) volgens het nieuwsportaal Politico.

De inspecteur-generaal heeft een centrale rol gespeeld in het aan het rollen brengen van de Oekraïne-affaire die tot een (mislukte) poging tot afzetten van Trump heeft geleid.

Als toezichthouder op de geheime diensten heeft Atkinson informatie van een klokkenluider aan het Congres doorgespeeld volgens dewelke Trump in een telefoontje zijn Oekraïense collega Volodymyr Zelenski heeft gevraagd een onderzoek in te stellen naar de Democratische presidentskandidaat Joe Biden en diens zoon Hunter. Als stok achter de deur liet Trump militaire hulp aan Kiev en een ontmoeting op het Witte Huis daarvan afhangen.

Nadat de Senaat in februari het Republikeinse staatshoofd had vrijgesproken van machtsmisbruik en obstructie van het Congres stuurde Trump de Oekraïne-expert van de Nationale Veiligheidsraad Alexander Vindman en de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie Gordon Sondland de laan uit. Beiden hadden tegen de president getuigd in het Huis van Afgevaardigden dat Trump heeft aangeklaagd.

Trump heeft nog geen opvolger benoemd voor Atkinson in wie hij het vertrouwen heeft verloren.