Dagboek uit de frontlinie: “Ik stond erbij toen een patiënt zijn potentieel laatste telefoontje naar huis deed”

“Het is de eerste keer dat ik overdag acht of negen uur heb geslapen. Teken dat ik mijn slaap echt wel nodig heb om rond te geraken. Vrijdagnacht hadden we een patiënt waarbij we Covid-19 vermoedden. Zijn toestand was kritiek. Ik ben Bruno, en ik ga vannacht voor u zorgen, zei ik. Ik probeer mijzelf altijd voor te stellen, zodat je meer wordt dan een pak. Onze patiënten zien de hele tijd marsmannetjes rondlopen, dan heb je deugd aan zoiets. Hij was nog bij bewustzijn, maar kon niet veel zeggen, hij had hoge zuurstofnood. En het enige wat hij er dan toch uit kreeg was: Merci. Je voelt de dankbaarheid heel hard.”