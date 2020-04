Genk-trainer Wolf over het mislopen van Europees voetbal: “We gaan niet klagen”

Door het vroegtijdig beëindigen van de Jupiler Pro League grijpt Racing Genk als zevende in de stand naast Europees voetbal. Trainer Hannes Wolf relativeert het missen van een Europees ticket.

De beslissing mag dan nog niet volkomen definitief zijn, maar het seizoen in de Belgische competitie zit erop. Genk kon als uittredende landskampioen geen Europees ticket afdwingen, maar de Duitse trainer vindt dat er momenteel belangrijkere zaken op til zijn. “Het lot is soms veel erger. Wij gaan nu niet klagen.”

Heel wat clubs beleven financieel moeilijke tijden door de gemiste inkomsten uit onder meer tv-rechten en wedstrijdrecettes. Maar volgens Hannes Wolf kan Genk financieel tegen een stootje.

“De club is in goede gezondheid. Na een tijdje komen we er wel bovenop”, benadrukt de 38-jarige Wolf in het Duitse voetbalblad Kicker.

Wolf keerde terug naar Dortmund om bij zijn familie te zijn en is dus niet op de Genkse oefenvelden te bespeuren. Bij de Limburgers wordt sinds afgelopen weekend ondanks de competitiestop wel opnieuw getraind. Zij het wel in beperkte kring door een deel van de kern en met respect voor de regels van social distancing. Ook bij onder AA Gent wordt op die manier opnieuw gevoetbald. De spelers mogen individueel op de club hun conditie aanscherpen.