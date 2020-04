Antwerpen -

De Antwerpse politie heeft zondag bij een slager in de Sint-Gummarusstraat een doos mondmaskers in beslag genomen. Hij bood ze te koop aan voor 50 euro per stuk. Ook bij een winkel in de Diepestraat werden dertig maskers in beslag genomen. Daar schommelden de prijzen tussen de 20 en de 60 euro.