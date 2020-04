In onze dierentuinen dragen ook verzorgers van apen en tijgers corona-mondmaskers

We zien het niet omdat we niet binnen mogen. Maar in de dierentuinen dragen ook de verzorgers van mensapen en tijgers een mondmasker. Zo vermijden ze dat ze de dieren met corona besmetten. Dat die vrees terecht is, bewijst recent onderzoek uit Wuhan waar tien procent van de katten corona-besmet blijkt. En in de zoo van New York is een tijger met corona besmet.

Nadia, de vier jaar oude Maleise tijger van de New Yorkse zoo, zit in quarantaine. Toen het beest lusteloos werd en een droge hoest kreeg, hebben veeartsen het positief getest op corona. Meteen zijn ook al Nadia’s verzorgers getest. Eentje had corona, al vertoonde hij geen symptomen. Maar hij heeft dus Nadia besmet.

Tim Bouts, dierenarts in Pairi Daiza. Foto: Olivier Matthys

Omgekeerde zoönose. Dat is het dure woord voor ziektes die van de mens op dier overgaan. In dierentuinen kennen ze het fenomeen maar al te goed. “Elk jaar tijdens het reguliere griepseizoen moeten de verzorgers van de mensapen mondmaskers dragen. Net om te verhinderen dat zij de mensapen, die genetische zo dicht bij ons staan, zouden besmetten. Want dat gebeurt”, zegt Tim Bouts, dierenarts in Pairi Daiza. “Trouwens, onze Zuid-Amerikaanse kleine aapjes vaccineren we tegen de besmettelijke mazelen.”

Het corona-virus dat van mens op dier overgaat. In het dierenpark Pairi Daiza houden ze rekening met dat gevaar. “Al van bij de eerste corona-berichten moeten onze verzorgers van de mensapen een mondmasker dragen wanneer ze bij de dieren gaan”, zegt Tim Bouts. “Opnieuw: omdat mensapen genetisch gezien zo dicht bij de mens staan, is het gevaar zeer reëel dat wij hen besmetten. Voor corona zijn we nog strenger: wie zich niet goed voelt, moet thuis blijven.”

Ook in de zoo van Antwerpen en Plankendael dragen de verzorgers van de mensapen een mondmasker, zegt woordvoerster Ilse Segers. De verzorgers mogen ook niet meer samen eten of van afdeling switchen. Allemaal maatregelen om elkaar en de dieren niet t besmetten. Maar verzorgers van de katachtigen dragen nog geen mondmasker.

Katachtigen

Vorige week kwam het bericht over een corona-besmette kat in Luik. Dat zorgde meteen voor nieuwe maatregelen in Pairi Daiza: ook verzorgers van katachtigen - tijgers bv - moeten nu een mondmasker opzetten.

Hans Nauwynck.

Gents professor diergeneeskundige virologie Hans Nauwynck was eerst niet overtuigd van die corona-kat in Luik. “Hoe grondig was dat onderzoek gedaan? Was er misschien contaminatie tussen het bloedstaal en de onderzoeker geweest? Alleen een test op de vorming van antistoffen geeft 100 procent zekerheid en die test is niet gedaan op de Luikse kat.”

Ondertussen is de professor wel overtuigd dat de mens de kat met corona kan besmetten. Zijn Chinese collega’s gaven die zekerheid. Chinese wetenschappers deden antistoffen-tests op katten in Wuhan. En wat blijkt? Tien procent van die katten heeft corona doorgemaakt. Dat katten corona-gevoelig zijn, komt allicht doordat zij - net als de mens - het geschikte eiwit hebben waarop het corona-virus zich kan vastzetten.”