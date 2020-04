Opnieuw 185 doden, druk op ziekenhuizen blijft heel zwaar: “Belangrijk dat we de coronamaatregelen blijven volhouden”

De afgelopen 24 uur vielen er 185 doden te betreuren, maar volgens viroloog Steven Van Gucht lijken de dagelijkse cijfers over het aantal nieuwe hospitalisaties van coronapatiënten licht te dalen. Ook de bezetting van de bedden in ziekenhuis op intensieve zorg is verminderd. “Mogelijk een weekendeffect”, aldus van Gucht. Hij waarschuwt in de dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum dat de belasting op de ziekenhuizen nog steeds heel zwaar blijft. “Het is heel belangrijk dat we de maatregelen blijven volhouden tot de cijfers echt beginnen dalen en we in een volgende fase komen, binnen enkele weken.”