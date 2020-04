Lyra-Lierse haalt Bart De Roover binnen als T1

Lyra-Lierse, dat door de stopzetting van de amateurcompetities vorige week de titel in derde amateurdivisie mocht vieren, heeft maandag Bart De Roover aangesteld als nieuwe coach voor volgend seizoen. De 52-jarige De Roover, die als speler met het teloorgegane SK Lierse landskampioen werd in 1997, volgt Patrick Van Houdt op als hoofdcoach. Van Houdt kreeg ondanks de titel geen contractverlenging.

“Lyra-Lierse is een club waar progressie in zit”, begon De Roover zijn uiteenzetting op de clubwebsite. “Dat sprak me enorm aan en daarom heb ik ook gekozen om hier een volgende stap te zetten. Ik ben al een tijdje actief in 2e amateur en hoop dan ook mijn ervaring in deze reeks over te brengen aan de spelersgroep. 2e amateur is een reeks waarin vaak de ploegen van plaats 4 tot 12 sterk aan elkaar gewaagd zijn. De club heeft als doelstelling om met prestaties en enthousiasme een stabiel seizoen te spelen. Dat is niet alleen mijn taak, maar die van iedereen die betrokken is bij deze club. Van spelers tot supporters. Verder bouwen op de goede en sterke groepsdynamiek vind ik daarin een cruciale factor.”

De Roover was sinds het begin van zijn trainerscarrière in 2000 voornamelijk actief in de lagere nationale divisies. Hij coachte verder ook in eerste klasse bij Zulte Waregem en in tweede klasse bij Red Star Waasland, Antwerp en Lommel. Sinds 2017 coachte hij in tweede amateurdivisie Capellen.

Als speler kwam De Roover, een centrale verdediger, uit voor achtereenvolgens Zwarte Leeuw, Lokeren, AA Gent, Lierse en het Nederlandse NAC Breda. Hij verzamelde ook vijf caps bij de Rode Duivels.