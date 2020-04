OPROEP. Hoeveel van jouw privacy wil jij afstaan om het coronavirus te bestrijden?

Een app die helpt de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Volgens ‘coronaminister’ Philippe De Backer is het een piste die grondig onderzocht wordt. Zo’n app zou onder meer kunnen nagaan met wie je in contact bent geweest, zou samenscholingen kunnen opsporen en je vertellen of je al dan niet naar buiten mag (omdat iemand met wie je in contact kwam, mogelijk besmet was). Maar hoeveel wil jij over jezelf delen om corona te bestrijden?