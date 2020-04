Poolse autozwendelaars gevat dankzij GPS-tracker: tot 18 maanden cel

Asse / Jabbeke - De Brugse correctionele rechtbank heeft zes Polen schuldig bevonden in een dossier van internationale voertuigzwendel. In korte tijd ging de bende met drie Volkswagens, een Range Rover en een Opel aan de haal. Kopstuk Marcin B. (43) werd veroordeeld tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf.

Op 8 januari 2014 werden een Volkswagen Crafter en een Volkswagen Multivan gestolen bij een garage in Jabbeke. Met behulp van de GPS-tracker kon één van de voertuigen enkele uren later in Luik onderschept worden. De Volkswagen Crafter beschikte ondertussen al over een Duitse nummerplaat, waardoor in de richting van internationale autozwendel werd gedacht. Bestuurder Piotr R. (38) verklaarde bovendien dat hij 180 euro zou krijgen om met de wagen naar Polen te rijden.

7 verdachten

Dankzij verder onderzoek konden zeven verdachten in kaart gebracht worden. De Poolse bende bleek in aanmerking te komen voor de diefstal van een Opel Astra op 5 januari in Asse. Diezelfde dag werd op de luchthaven van Zaventem ook een Range Rover Evoque buitgemaakt. In Namen gingen de daders aan de haal met een Volkswagen Crafter. Ten slotte stonden ze ook terecht voor een poging tot diefstal van een BMW in Zaventem.

Marcin B. was in Duitsland, Zweden en Zwitserland al gekend voor gelijkaardige feiten. De spilfiguur werd bij verstek veroordeeld tot 18 maanden effectieve gevangenisstraf. Vijf Poolse chauffeurs kregen eveneens bij verstek een jaar effectieve celstraf voor hun aandeel in de zaak.

Ook Adam B. (47) hing als vermoedelijk kopstuk 18 maanden cel boven het hoofd. De verdediging pleitte echter dat de beklaagde de feiten onmogelijk gepleegd kon hebben. Begin januari 2014 was hij naar eigen zeggen elke dag aan het werk in het Duitse Bremerhaven. Meester Maxime Van Winkel vroeg dan ook met succes de vrijspraak voor zijn cliënt.