Spelersvakbond Sporta zoekt een collectieve oplossing voor problematiek rond spelerslonen

De Belgische spelersvakbond Sporta is momenteel druk bezig met het zoeken naar een collectieve oplossing voor de lonen van voetballers nu de competities in België zijn opgeschort als gevolg van de coronacrisis. “We hopen binnen vier à vijf dagen een concreet plan te kunnen voorstellen”, legde manager Sébastien Stassin uit.

LEES OOK. “Pestmaatregel” van Standard stuit op veel onbegrip, spelersvakbond protesteert

Cercle Brugge en Waasland-Beveren plaatsten hun spelers en staf intussen al in technische werkloosheid, Anderlecht deed hetzelfde met enkele medewerkers en vroeg een financiële geste aan haar spelers. Standard van zijn kant communiceerde op 24 maart dat “een grote meerderheid binnen de spelersgroep” spontaan een fikse salarisverlaging hadden aanvaard, zolang de competitie stilligt. Zeven spelers zouden het voorstel van de Luikse directie echter hebben geweigerd en werden door de club in technische werkloosheid geplaatst. Die beslissing vond Sporta “onbegrijpelijk”. “Hoe kan het dat een deel van de spelersgroep technisch werkloos wordt gesteld, terwijl dat voor andere spelers niet gebeurde?”, aldus Stassin. “Ze oefenen toch dezelfde functie uit.”

“Het is legaal je spelers momenteel op werkloosheid te stellen”, vervolgde de oud-verdediger van onder meer RWDM en Cercle Brugge. “De vraag is echter of het moreel te verantwoorden is. Dat denk ik niet. We moeten als spelersvakbond een akkoord zien te vinden met alle spelers. Alle spelers in de Jupiler Pro League moeten solidair zijn. We hebben de clubs eerst laten doen. Nu komen wij op het terrein om alle maatregelen op één lijn te krijgen. Er is dagelijks contact met spelers uit 1A en 1B. We hopen deze week nog een voorstel te kunnen presenteren.”

Bij Standard werd een deel van de spelers op technische werkloosheid gezet Foto: BELGA

Globaal akkoord wordt struikelblok

Stassin zei nog de standpunten van zowel clubs, spelers als publiek te begrijpen. “Daarom moet een oplossing gevonden worden die iedereen kan aanvaarden. Je moet de zaken in zijn context zien. Het klopt dat bepaalde spelers veel geld verdienen. Het gemiddelde loon van de spelers in België bedraagt per jaar 300.000 euro bruto. Dat wil echter ook zeggen dat er spelers zijn die minder dan 100.000 euro bruto per jaar verdienen. Zij kunnen bij technische werkloosheid in de problemen komen.”

“Een globaal akkoord vinden wordt het moeilijkste, omdat op dit moment niemand weet of en wanneer de competitie kan herbeginnen”, legde Marc Leroy, nationaal verantwoordelijke bij Sporta, uit. De Raad van Bestuur van de Pro League vroeg vorige week nog de Jupiler Pro League helemaal stop te zetten. Op 15 april kan die beslissing goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering.

“Daarom weet niemand momenteel juist wat doen”, vervolgde Leroy. “En dan is er nog het dreigement van de UEFA om Belgische clubs uit te sluiten van Europees voetbal bij een stopzetting van de competitie. In elk geval moet elke beslissing gedragen worden door zowel spelers als clubs.”