Grootste supermaan van het jaar toont zich woensdagochtend (maar je moet er wel vroeg voor op)

Je moet er je kot niet voor uit, maar erg vroeg opstaan is wel verplicht. De grootste supermaan van het jaar staat woensdagochtend - exact om 04.35 uur - aan het firmament.

363.595 kilometer. Zo ‘dicht’ zal de maan woensdagochtend bij de aarde zijn. De vorige keer dat we zoiets meemaakten was 9 maart, maar toen was de maan nog bijna 400 kilometer verder weg.

Elliptische boog

Dat fenomeen, dat de maan een stuk groter lijkt dan gewoonlijk, noemen we een supermaan en het wordt veroorzaakt doordat het hemellichaam een stukje dichter bij ons staat dan gewoonlijk. Die afstand varieert omdat de maan niet in een perfecte cirkel rond de aarde draait, maar in een elliptische boog. Om de 29 dagen staat de maan dus héél dicht bij ons en als het net op dat moment ook volle maan is, spreken we van een supermaan.

Wie nog wat meer geduld heeft, kan ook 2052 afwachten, dan komt het hemellichaam op 356.426 kilometer van de aarde, op het moment dat wij volle maan hebben. Vraag is dan of het dan helder, zoals nu, dan wel bewolkt zal zijn.