Roofe hoopt dat Premier League niet in de voetsporen van België treedt: “Ik wou nog spelen, er kon nog zoveel gebeuren”

Roofe meent dat er slechts twee eerlijke opties zijn om de Engelse competitie af te ronden. Ofwel gewoon afwerken op een later tijdstip, ofwel het seizoen ongeldig verklaren. “Het seizoen ongeldig verklaren is veel eerlijker dan het niet-afwerken van een competitie. De jaargang wordt dan simpelweg geschrapt: niemand verliest iets, geen enkele ploeg wint iets”, vertelt Roofe aan The Sun.

De competitie afwerken draagt wel zijn voorkeur. “De volksgezondheid primeert, maar toch zou men moeten proberen om de resterende wedstrijden nog te spelen.” Hier zit de situatie bij zijn ex-club Leeds wellicht voor iets tussen. Leeds staat aan de leiding in de Engelse tweede klasse, met een comfortabele voorsprong van 7 punten op nummer drie Fulham. Een uitgelezen kans op de promotie dus. “Als het seizoen nietig wordt verklaard, is het natuurlijk pijnlijk voor een club als Liverpool, dat al 30 jaar naar de titel smacht. Hetzelfde geldt voor Leeds: de fans wachten al jaren op de promotie naar de Premier League.”

Foto: Photo News

Europese ambitie

Hoe kijkt de voormalige aanvaller van Leeds naar de afloop van zijn eerste seizoen in de Belgische competitie? “Ook bij ons vond ik dat we het seizoen moesten afmaken of op z’n minst proberen om dit te doen. Ik vind het niet correct om clubs tot kampioen uit te roepen of tot de degradatie te veroordelen als er nog zoveel matchen op de kalender staan”, gaat hij verder.

”Ik wou de resterende wedstrijden nog spelen. Na de laatste match van de reguliere competitie kan er in 10 wedstrijden in de play-offs nog zoveel gebeuren. We hadden nog de kans om zesde te eindigen en om voor Europees voetbal te gaan. Dit is ook de reden waarom ik voor Anderlecht tekende: ik had de ambitie om in de Champions League of de Europa League te spelen.”

De aanvaller is teleurgesteld, maar tegelijk realistisch. “Uiteraard moet je ook de keerzijde van de medaille bekijken. Het is een complexe zaak om dit seizoen uit te spelen en op een normale manier het volgende voetbaljaar aan te vatten”, vertelt hij vanuit Engeland. Hij kreeg van de club de toestemming om naar zijn familie terug te keren. Over de samenwerking met Vincent Kompany heeft hij geen slecht woord. “Hij is een leider door wat hij allemaal doet op het veld en op de training. Hij zegt ons niet wat we moeten doen: hij toont het gewoon zélf. Ik leer nog zoveel bij en lig nog twee jaar onder contract bij paarswit. Bovendien is Brussel een geweldige stad om in te leven.”