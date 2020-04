Oostenrijk laat zwaarste maatregelen los: winkels terug open, iedereen moet een masker aan

Oostenrijk gaat als eerste land in Europa de maatregelen tegen het coronavirus opnieuw versoepelen. Het land doet dat nu het aantal besmettingen amper nog stijgt en er meer zieken uit dan in het ziekenhuis komen. Om het virus onder controle te houden, worden mondmaskers ingezet.

De Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz heeft maandag aangekondigd dat de strenge maatregelen tegen het coronavirus stilaan afgebouwd zullen worden. Concreet gaan vanaf Paasmaandag een aantal winkels opnieuw open. Het gaat om kleinere winkels van minder dan 400 vierkante meter en bouw- en tuincentra. Nadien zouden ook andere winkels opnieuw de deuren openen. Voorlopig is het wel de bedoeling om slechts één persoon per 20 vierkante meter toe te laten. Vanaf 1 mei zouden ook kappers en andere winkels opnieuw de deuren kunnen openen.

Foto: AFP

Mondmaskers verplicht

Oostenrijk verplicht vanaf vandaag het gebruik van mondmaskers op het openbaar vervoer en ook in de winkels en apotheken was het gebruik van zulke maskers al ingevoerd. De regering ziet in de maskers een manier om het virus in te dijken met wat minder strikte maatregelen. “De snelle en restrictieve reactie geeft ons nu de mogelijkheid sneller weer uit deze crisis te komen”, zei de kanselier. “In elk geval enkel wanneer wij verder allemaal consequent de maatregelen opvolgen en zo eendrachtig blijven, zoals we dat tot nu toe hebben gedaan.”

Nog steeds beperkingen

Het is niet omdat de winkels mogen opengaan, dat daarom ineens alles kan. Tot eind april mag je niet zomaar je woning uit, scholen blijven dicht tot midden mei. Tot eind juni alvast kunnen er geen evenementen plaatsvinden. Cafés, hotels en restaurants blijven ook gesloten, minstens nog tot het einde van de maand.

Steeds minder besmettingen

Oostenrijk denkt de maatregelen te kunnen versoepelen omdat de cijfers stilaan aangeven dat de piek voorbij is. In het land vielen tot nu toe 220 doden, en verloopt de stijging van het aantal besmettingen al dagen veel langzamer. Ook het aantal patiënten op intensieve zorg stagneert. Sinds zaterdag stijgt het aantal genezingen sneller dan het aantal nieuwe bevestigde gevallen.

Lockdown opgeheven

Alvast in deelstaat Tirol wordt de lockdown - op enkele uitzonderingen na - opgeheven. Oorspronkelijk zou de quarantaine voor alle 279 gemeenten tot 13 april gelden. Sinds 18 maart mogen inwoners van Oostenrijks Tirol enkel in uitzonderlijke gevallen hun woning verlaten. Niet door de opheffing geraakt zijn St. Anton, het Paznauntal en Sölden, zei Platter. Het Paznauntal met het geliefde wintersportoord Ischgl staat al langer dan de andere gemeenten van Tirol onder lockdown.