Coronarichtlijnen opnieuw aangepast: jonge gezinnen en ouderen mogen de auto nemen, zitten in het park mag niet

Het crisiscentrum lanceert nieuwe interpretatierichtlijnen voor de coronamaatregelen. Daarin worden enkele opvallende richtlijnen aangepast.

Het nationale crisiscentrum zette een nieuwe versie online van de meest gestelde vragen over de maatregelen die de overheid trof om de verspreiding van het coronavirus in te dijken. Het is de achtste versie sinds het begin van de crisis.

Geen kracht van wet

De zogenaamde FAQ heeft geen kracht van wet. Enkel het ministerieel besluit met de maatregelen, dat veel minder uitgebreid is, kan gebruikt worden als basis voor mogelijke boetes.

In het ministerieel besluit zijn samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen verboden. Uitzonderingen daarop zijn buitenwandelingen met leden van gezin en eventueel een andere persoon, en de beoefening van een individuele fysieke activiteit - ook eventueel in het bijzijn van het gezin of diezelfde andere persoon.

De FAQ is een richtlijn voor burgers en politie om die regels te interpreteren. Een overzicht:

Gezin met kleine kinderen mag auto nemen

Zo mogen gezinnen met kinderen jonger dan of gelijk aan vijf jaar de auto nemen voor recreatieve activiteiten. Tot nog toe was de richtlijn dat de auto enkel mocht gebruikt worden voor essentiële verplaatsingen. Met de wijziging spelen we in op gezinnen die in de stad wonen en geen park bij hen in de buurt hebben”, zegt Yves Stevens, de woordvoerder van het crisiscentrum. “Zij zullen nu een beperkte verplaatsing kunnen maken tot aan een park, om daar te gaan fietsen of wandelen.”

Het was bijvoorbeeld verboden om de auto te nemen naar een verder gelegen park of bos. Ook personen met een beperkte mobiliteit, zoals ouderen en zwangere vrouwen, mogen de wagen nemen. Ook begeleiders van personen met een fysieke of mentale beperking krijgen een uitzondering. De afstand die met de wagen wordt afgelegd, moet wel beperkt blijven. “Het is nog altijd niet de bedoeling dat mensen een grote afstand afleggen om in de Ardennen of aan zee te gaan wandelen”, zegt Stevens.

Skaten mag

Op het algemene verbod op niet-essentiële verplaatsingen geldt een uitzondering: fysieke activiteiten in open lucht. Tot nog toe was enkel wandelen, fietsen en joggen toegestaan. Dat is nu aangepast.

Nu geldt dat “enkel rijwielen (met inbegrip van elektrische fiets) en niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen” mogen worden gebruikt. Het gebruik van rolschaatsen, steps of skateboards is dus conform de regels. Voor mensen met een beperkte mobiliteit is de beperking van de vervoersmodus niet van toepassing.

Verboden in de parken te gaan zitten

Ook is er een bijsturing wat de afstanden betreft. In de vorige versie van de richtlijnen werd nog gesteld dat individuele fiets- en joggingactiviteiten “enkel in de buurt van de woonplaats” waren toegelaten, zonder dat verder te definiëren. Die beperking valt nu weg.

Wel is er bepaald dat de buitenactiviteiten enkel zijn toegestaan “voor de noodzakelijke duur om ze uit te oefenen”. Na de activiteit is de terugkeer naar huis verplicht. Ook geldt dat men voor die activiteiten “permanent in beweging” moet zijn. “Het is bijvoorbeeld verboden om in de parken te gaan zitten, te picknicken of te zonnebaden.”