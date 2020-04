Corona desastreus voor schuimwijnen, maar verkoop wijndozen “spectaculair” gestegen

De verkoop van wijn in Belgische supermarkten blijft ook in deze coronatijden grosso modo stabiel. Al zijn er positieve en negatieve uitschieters: terwijl schuimwijn zware klappen krijgt, blijken de ‘wijndozen’ plots erg populair. Dat blijkt uit een rondvraag bij de grootste Belgische supermarkten.

“Van schuimwijn, champagne en vooral cava wordt tot de helft minder verkocht”, zegt wijnjournalist Alain Bloeykens. “Een mogelijke verklaring is dat er dezer dagen natuurlijk veel minder te vieren valt: er zijn geen verjaardagsfeesten, geen barbecues, er kan niet gebuurt worden.”

Daartegenover staat dat de verkoop van wijn in dozen, de zogeheten “bag-in-boxes”, spectaculair is gestegen. Een verdubbeling, wordt her en der genoteerd. “Mensen blijven dus wel degelijk wijn drinken”, aldus Bloeykens. “Dan zijn die grote dozen natuurlijk handig, omdat veel mensen liever maar één keer per week naar de supermarkt gaan.” Vooral in het lagere prijssegment valt een grote stijging op. Geen verrassing, aangezien veel Belgen in deze economisch onzekere tijden vermoedelijk op de centjes willen letten.

Alles opgeteld is de totale verkoop stabiel tot licht dalend. Bij de supermarkten valt te horen dat veel klanten in de eerste twee weken van de lockdown andere prioriteiten hadden, om de stormloop op toiletpapier niet te vernoemen. “Maar nadat die storm was gaan liggen, heeft de verkoop zich gestabiliseerd”, aldus Bloeykens. “Enkel het verlies uit die eerste twee weken was nog moeilijk goed te maken.”