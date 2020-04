Ook spelers KV Mechelen en Zulte Waregem bereiken akkoord om in te leveren

Ook bij KV Mechelen en Zulte Waregem doen de spelers nu hun duit in het zakje. Vanwege de coronacrisis zullen ze loon inleveren.

Bij KV werd dat al een tijdje aangekondigd, omdat ook de technische staf al 50 procent inleverde. Er moest echter nog onderhandeld worden met de spelers, en die onderhandelingen zijn nu uitgemond in een deal. Een deal waarbij de zwaarste schouders de zwaarste lasten dragen. De grootverdieners leveren procentueel gezien meer in dan de spelers met de kleinere contracten. Je kan er dus geen percentage op plakken voor de hele groep, maar de groep was aanvankelijk bereid om 20 procent in te leveren, en uiteindelijk wordt er nu nog méér ingeleverd. Van het totaalbedrag dat Malinwa bespaart, gaat er overigens een solidariteitsbijdrage van 100.025 euro naar de zorgsector in de Mechelse regio.

Ook bij Zulte Waregem is er intussen dus een mondeling akkoord bereikt met de spelers. Ze moeten de deal nog ondertekenen. Het zal in elk geval al op meer applaus worden onthaald dan de keuze van enkele andere clubs om hun spelers op tijdelijke werkloosheid te plaatsen.