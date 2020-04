Mini-Maggie De Block prijkt in Merelbeekse voortuin: “Een uit de hand gelopen hobby”

Merelbeke - “Er was geen beter moment om mijn beeld buiten te zetten”, zegt de 77-jarige Roger Van Steenberge uit Merelbeke. Hij maakte een anderhalf jaar geleden een miniatuurversie van Maggie De Block, sinds zondag staat het in zijn voortuin met een toepasselijke boodschap: “Blijf in uw kot”.

“Ik heb het keramieken beeld gemaakt toen ik in de academie zat. Het is een uit de hand gelopen hobby”, zegt Roger. “Ik was het beu om altijd dezelfde soort van beelden te maken dus daarom wou ik eens iets speciaals doen.” Toen Roger een anderhalf jaar geleden een foto van Maggie De Block in de krant zag passeren, voelde hij de inspiratie opkomen.

Foto: IF

“Ik had al een paar keramieken werken gemaakt, maar eens ik dit gemaakt had kwam er snel reactie. De meeste mensen die het werk zagen op tentoonstellingen vonden het wel grappig.” Ook op sociale media is het beeld een succes. Al twijfelen sommigen wel of ze Maggie een plekje in hun tuin zouden geven. Roger is hoe dan ook trots op zijn werk: “Het heeft al een anderhalf jaar een mooi plekje bij mij thuis. Maar gezien de omstandigheden leek het me toepasselijk om het buiten te zetten. Zo konden de wandelaars het ook eens zien. En ja, daar hoorde natuurlijk ook de juiste boodschap bij: ‘Blijf in uw kot, ik meen het.’ Maar ik had vandaag er al ‘Bedankt’ aan gehangen, om de zorgsector een hart onder de riem te steken.”