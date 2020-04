Nu de nood het hoogst is, zijn er amper nog priesters te vinden voor ziekenzalving: “Maar ik zal niet weigeren”

Sint-Truiden / Vilvoorde -

De ziekenzalving, onder meer een kruisje op het voorhoofd door de priester, is vandaag geen evidentie meer. Vaak mogen priesters het zorgcentrum niet meer binnen. Mogen ze het toch, dan speelt hun leeftijd en kiezen velen voor een ziekenzegen vanop afstand. Dat is geen sacrament, maar even zinvol, aldus de Kerk. Maar priester Wim Ceunen (57) uit Sint-Truiden twijfelt niet. “Armen, zwakken, zieken en stervenden bijstaan. Dat is onze roeping. Natuurlijk mits het volgen van alle voorschriften.”