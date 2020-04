Anderlecht vraagt Europees geld in plaats van Europees voetbal: “RSCA leefde de voorbije jaren serieus boven zijn stand”

Anderlecht verandert het geweer van schouder. In een interview met de clubwebsite zegt CEO Karel Van Eetvelt dat hij zich neerlegt bij een seizoen zonder Europees voetbal, op voorwaarde dat de Europese inkomsten worden herverdeeld over alle clubs. De nieuwe grote baas van paars-wit breekt ook een lans voor eenmalige competitie met achttien zonder play-offs in 2020-2021.

LEES OOK. Anderlecht pleit voor seizoen met 18 clubs en verdeling van Europese inkomsten: “Ervan overtuigd dat RSCA zijn bijdrage zal leveren”

LEES OOK. Vincent Kompany zag Anderlecht “al lang afglijden naar de middelmaat”, maar is niet ongerust over financiële problemen bij RSCA

“Het zijn harde tijden voor de grote RSCA-familie.” Zo begint een interview dat CEO Karel Van Eetvelt en kapitein Vincent Kompany van zichzelf lieten afnemen op de website van Anderlecht. Het duo wil tegengas geven na een lange reeks negatieve persberichten. Van het ontslag van Pär Zetterberg, over de rol van Michael Verschueren, tot de spreidstand van Marc Coucke in de corona-crisis. Ook de penibele financiële situatie en de invloed van spelersmakelaar Wouter Vandenhaute komt aan bod.

“Het stoort me dat het overkomt alsof RSCA ten koste van alles wilde voortvoetballen”, zegt CEO Karel Van Eetvelt over het veelbesproken standpunt van Marc Coucke binnen de Pro League. “We wilden geen overhaaste beslissing en hebben van bij het begin aangedrongen op een objectief debat waarin eerst alle gevolgen van de huidige competitie stopzetten bekeken zouden worden. De reactie van de UEFA bijvoorbeeld stond in de sterren geschreven. De Pro League had een hoop gedoe kunnen vermijden door eerst grondig het huiswerk te doen.”

Maar nu de beslissing gevallen is, strijkt Anderlecht de vlag. Van Eetvelt betwist dat Michael Verschueren van zijn contacten bij de European Club Association (ECA) en de UEFA gebruik wilde maken om Anderlecht nog een kans op Europees voetbal te geven.

“De beslissing om de Jupiler Pro League te stoppen is genomen en RSCA respecteert die. Om te beginnen zal Michael Verschueren de beslissing bij zijn collega’s van de ECA met alle goeie argumenten verdedigen. De UEFA heeft geen juridische grond om Belgische clubs uit de Europese bekers te weren. Voor wie er mocht aan twijfelen, Michael Verschueren zal een waardige pleitbezorger van het Belgische standpunt zijn.”

Anderlecht legt zich bij een seizoen zonder Europees voetbal neer, maar vraagt wel een prijs. Om de discussie over de Europese plaatsen te beslechten, pleit Van Eetvelt voor financiële compensaties.

“De Europese plaatsen kunnen logisch worden toegewezen op basis van de plaats in de rangschikking na 29 speeldagen, maar de clubs die op die manier Europa ingaan, moeten solidair zijn met de andere clubs. Wij stellen voor dat er de komende drie seizoenen een substantieel deel van de Europese inkomsten verdeeld wordt over alle clubs.”

Door het voorstel te spreiden over drie jaar vangt Van Eetvelt de kritiek op dat de maatregel vooral Anderlecht ten goede zou komen. “We zijn ervan overtuigd dat RSCA hier ook zijn bijdrage zal leveren, want wij hebben de absolute ambitie om vanaf de zomer van 2021 weer elk seizoen Europees te spelen.”

Eenmalige competitie met achttien

Van Eetvelt kiest ook positie in de discussie over het competitieformat. Anderlecht volgt het standpunt van de meeste kleinere clubs en pleit voor een competitie met achttien. Om het seizoen nadien terug te keren naar de huidige formule.

“Sportief gezien denken wij dat de enig mogelijke conclusie is om volgend seizoen in 1A met 18 ploegen te spelen. Dan hoeft Waasland-Beveren geen spijt te hebben van de waterkans die ze niet hebben kunnen grijpen om zich op de 30ste speeldag toch nog te redden. Evenmin hoeven Oud-Heverlee Leuven en Beerschot zich benadeeld te voelen. Dit geldt evenwel enkel voor het volgend seizoen, de coronacrisis is niet het moment om over een nieuw competitieformat na te denken.”

Coucke zet stap terug

Het kriebelt bij Van Eetvelt om een meer prominente rol te spelen in het Belgisch voetbal. Tegelijk zou Marc Coucke een stap achteruit zetten. Zowel bij Anderlecht, waar hij zou evolueren naar een rol als “ceremoniële voorzitter”. Alsook bij de Pro League, waar Coucke zijn mandaat in de raad van bestuur wil opgeven. Van Eetvelt heeft de ambitie zijn zitje in juni over te nemen.

“Ik heb moeten vaststellen dat Marc Coucke momenteel aangeschoten wild is”, zegt de CEO. “Zijn overname van RSCA is tot nu toe geen succes, maar nu lijkt het alsof Coucke verantwoordelijk is voor alles wat fout loopt op Anderlecht. Op korte termijn zal Marc als voorzitter van RSCA nooit goed kunnen doen, en dat beseft hij. Bij mijn aanstelling heeft hij duidelijk aangegeven dat hij in de toekomst een ceremoniële voorzitter wil zijn, die op de achtergrond blijft.”

Foto: Photo News

Mea culpa voor Zetterberg

Van Eetvelt slaat ook een opvallende mea culpa over de manier waarop de club over het ontslag van monument Pär Zetterberg gecommuniceerd heeft. In een persbericht werd verwezen naar de coronacrisis.

“Dat was heel slecht gecommuniceerd van onze kant, want corona heeft er uiteraard niets mee te maken”, zegt Van Eetvelt. “Ik ben enorm geschrokken van de perceptie die gecreëerd werd rond het ontslag van Pär. Objectief gezien was er voor Pär geen toekomst in de club. Om dan iemand royaal te vergoeden omdat hij een iconische speler is, dat kan je onmogelijk volhouden.”

Zetterberg was de eerste besparing van Van Eetvelt en er kunnen er nog volgen.

“De problemen van Anderlecht zitten vooral in het sportieve”, zegt de CEO. “Het aantal mensen dat we in de voorbije jaren hebben aangetrokken om er vervolgens weer afscheid van te nemen, is niet meer te tellen. En nog zitten we met een staf en een spelerskern die veel te groot is. Die aanpak moeten we volledig ombuigen.”

“In de club is er een enorme schuld opgebouwd en die moet op korte en op middellange termijn opgelost. De coronacrisis drukt ons nog meer met de neus op de feiten. RSCA leefde de voorbije jaren serieus boven zijn stand en dat kan geen enkel bedrijf volhouden.”

Dure transfers lijken er deze zomer niet aan te komen.

“Het wordt een grote uitdaging om een realistisch financieel beleid te voeren en tegelijk toch een sterke ploeg op de been brengen. Dat zal op een creatieve manier moeten gebeuren, en niet langer op de oude manier waar altijd de perceptie werd gewekt dat er van alles mogelijk was. De oplossing ligt binnen de club, er is veel talent en we moeten opnieuw durven uitgaan van de eigen kracht. Anderlecht heeft nog altijd een groot commercieel potentieel, groter dan elke andere Belgische club. Om dat beter te benutten moeten we onze klasse en onze fierheid terugvinden, die is een beetje weg.”

Verschueren “moet kans grijpen”

Tot slot laat Van Eetvelt zich uit over de rol van Michael Verschueren, na het aantrekken van de nieuwe sportieve baas Peter Verbeke, en over de invloed van spelersmakelaar Wouter Vandenhaute.

“Peter Verbeke is aangetrokken om samen met Vincent Kompany het sportieve beleid te voeren”, zegt Van Eetvelt. “Ik had voor Michael Verschueren andere taken in gedachten, maar hij wou heel graag bij het sportieve betrokken blijven, en hij heeft mij overtuigd om het nieuwe team bij te staan met zijn financiële bagage en in de onderhandelingen. Het is nu aan hem om die kans te grijpen. Ik hoop echt voor Michael dat hij opnieuw zijn draai vindt en dat de hetze rond zijn persoon nu stopt. Dat is ook in het belang van RSCA.”

En over zijn fietsvriend Vandenhaute: “Wouter heeft niet eens een contract met de club. Er is een samenwerkingsakkoord met het bedrijf van de voorzitter en dat hebben we ook aan de licentiecommissie bezorgd. Ik kom natuurlijk niet uit de voetbalwereld, maar ik blijf het een merkwaardige discussie vinden. We hebben onze samenwerking open en transparant benoemd. Het is vreemd dat mensen op cruciale posities in de voetbalwereld jacht maken op zij die open en transparant zijn, en de rest ongemoeid laten. Het is hypocriet en het tast de geloofwaardigheid van onze sport aan.”