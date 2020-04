Bijna alle leden vrijgelaten van Brusselse bende die tiener voor 2.000 euro kocht en prostitueerde

Brussel - Bijna alle verdachten van de Brusselse ‘Fioul Gang’, die een minderjarig meisje ‘gekocht’ en aangezet hebben tot prostitutie, zijn vrijgelaten onder borg. Dat meldt de Franstalige krant La Capitale. De onderzoeksrechter heeft hen vrijgelaten onder voorwaarden, kort nadat de maatregelen tegen het coronavirus van kracht werden. Slechts één verdachte, de 23-jarige leider van de bende, zou nog in de cel zitten, zes anderen die werden opgepakt zijn intussen vrijgelaten. Het Brusselse parket bevestigt noch ontkent de informatie.

Het onderzoek werd in het begin van het jaar geopend in Brussel toen een minderjarig Frans meisje verdween. Ze kwam in België aan en werd hier gedwongen om als prostituee te werken. Het onderzoek leidde tot de ontdekking van het meisje en de arrestatie van meerdere verdachten. Ook andere Franse, jonge meisjes werden slachtoffer van de bende. Het meisje werd in een appartement in Ukkel gevonden, de verdachten werden in de nacht van 4 op 5 januari gearresteerd.

Uiteindelijk bleek dat het meisje door haar eigen vriend voor 2.000 euro verkocht was aan de bendeleden in Sint-Gillis. Ze zouden het meisje op verschillende plaatsen opgesloten hebben en een profiel aangemaakt hebben op een prositutiewebsite. Het meisje werd vervolgend gedwongen tot prostitutie, zowel in de kelder van een huis in Ukkel waar ze werd gevonden, als in verschillende hotels. De Belgische politie werd gealarmeerd nadat een vriend van het slachtoffer in Frankrijk haar foto op de betreffende website had gezien.