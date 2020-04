Vincent Kompany zag Anderlecht “al lang afglijden naar de middelmaat”, maar is niet ongerust over financiële problemen bij RSCA

Het laatste onderwerp in het videogesprek tussen Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt en bezieler Vincent Kompany was de penibele financiële toestand van de club. Daardoor kwamen er ook vragen van de licentiecommissie. Kompany verraste in dat opzicht met een spitante uitspraak. “De financiële problemen bieden opportuniteiten voor de club”, liet hij optekenen. Het boegbeeld van de club zag paars-wit de voorbije jaren ook al steeds verder afglijden richting middelmaat. “Het was een kwestie van tijd voor we in deze positie zouden terechtkomen.”

“In de club is er een enorme schuld opgebouwd en die moet op korte en op middellange termijn opgelost”, begon Van Eetvelt zijn uiteenzetting. “De coronacrisis drukt ons nog meer met de neus op de feiten, en de impact op de binnenlandse markt zal wellicht lang doorspelen. Net van die binnenlandse markt moeten wij leven. Het is keihard, RSCA leefde de voorbije jaren serieus boven zijn stand en dat kan geen enkel bedrijf volhouden.”

Kompany benadrukte dat de financiële moeilijkheden geen impact zullen hebben op het spel van paars-wit. “De financiële problemen zie ik als een opportuniteit. Ze gaan ons verplichten om radicale keuzes te maken. Ik ben op Anderlecht sinds mijn zesde, heb mooie en minder mooie jaren gekend, maar RSCA was al lang op weg naar de middelmaat. Het was gewoon een kwestie van tijd vooraleer we in deze positie terecht gingen komen. Ik merk aan de nieuwe mensen dat ze bereid zijn om met bescheiden middelen de club weer op te bouwen. Peter en ik gaan er samen met ons team alles aan doen om voor volgend seizoen een goeie ploeg tussen de lijnen te krijgen. We gaan blijven aanvallend voetballen, met de inbreng van de eigen jeugd.”

“Vergeet niet dat we intussen al een hele weg hebben afgelegd”, besloot de aanvoerder. “Als je ziet hoe moeilijk we het in het begin van het seizoen hadden om met onze jeugdige ploeg punten te pakken, en hoe sterk we in de laatste weken naar voren kwamen, daar valt niet naast te kijken. We zullen het uiteraard nooit weten, maar ik ben ervan overtuigd dat we toch op weg waren naar Europees voetbal.”