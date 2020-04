De nieuwe Kim Kardashian gooit zich in de bres voor een moordenaar, een drugdealer en een oplichtster. En dat hoeft niet eens te verbazen

Een moordenaar, een drugsdealer, een oplichtster. Zware criminelen die in de VS tot soms levenslange celstraffen zijn veroordeeld. Toch kwamen ze vrij, dankzij Kim Kardashian. De realityster vindt zichzelf opnieuw uit als voorvechtster van een beter rechtssysteem en laat dat graag zien in een nieuwe documentaire.