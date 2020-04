Nabestaanden Colruytmedewerker eisen schadevergoeding: “Hij vroeg zelf om mondmasker, maar dat werd geweigerd”

De nabestaanden van de Colruytmedewerker uit Vorst die aan het coronavirus stierf, eisen een schadevergoeding van de warenhuisketen. Ze zeggen bewijzen te hebben dat de 32-jarige Mohammed Nahi geen mondmasker of ander beschermend materiaal mocht dragen in de winkel en stellen daarom Colruyt verantwoordelijk voor zijn dood. “Desnoods stappen we naar justitie, we hebben alleszins al een advocaat.”

Mohammed Nahi liep overduidelijk het coronavirus in de Coluyt. Daar zijn de nabestaanden van overtuigd. “Want hij hield zich strikt aan de voorzorgsmaatregelen. Sinds die van kracht gingen, is Mohammed alleen nog maar thuis of op zijn werk geweest”, zegt zijn schoonbroer Hatim Doghmi. Vanaf 15 maart begon Nahi te hoesten. Op 21 maart kreeg hij hoge koorts. Vijf dagen later werd hij voor een nacht opgenomen in het ziekenhuis, dat hij ondanks een positieve test toch mocht verlaten. Zijn toestand ging daarna snel achteruit. Op 2 april stierf hij in zijn slaap.

Schoonbroer Hatim Doghmi.

Mondmasker geweigerd

“We zijn heel kwaad dat Colruyt niet voorzichtig genoeg heeft gehandeld voor zijn medewerkers”, zegt de schoonbroer in naam van de familie. “Erger nog: we weten van verschillende mensen en uit allerlei berichten dat Mohammed op het werk zelf gevraagd heeft om handschoenen en een mondmasker te dragen. Maar de verantwoordelijke weigerde dat. Die was bang om de klanten af te schrikken. De mensen die ons de afgelopen dagen contacteerden om dat te melden, zijn bereid te getuigen in de rechtbank.”

Al wil Hatim Doghmi de schuld niet alleen in de schoenen schuiven van de verantwoordelijke. Hij stelt de Colruyt Groep verantwoordelijk. “Zij geven tenslotte de instructies aan alle filialen.” Bovendien wil hij dit ook niet tot een juridisch gevecht laten komen. “We willen eerst en vooral aan tafel zitten met Colruyt. In het belang van mijn zus die nu weduwe is en de twee kinderen van zes jaar en 20 maanden oud. Zij zijn nu mijn grootste bezorgdheid. Hoe moet het verder met hen nu hun man én papa is gestorven? We eisen daarom een schadevergoeding van Colruyt.”

Nooit verboden

Bij Colruyt hebben ze nog geen klacht ontvangen. De warenhuisketen verkiest daarom om geen commentaar te geven. “In het kader van een mogelijke rechtszaak maar vooral uit respect voor het slachtoffer en de nabestaanden”, zegt woordvoerster Silja Decock. Ze voegt er wel aan toe dat Colruyt nooit zijn medewerkers verboden heeft om een mondmasker te dragen. “Ik weet natuurlijk niet wat zich op winkelvloer heeft afgespeeld.” Decock benadrukt dat Colruyt een mensgericht bedrijf is en steeds alle maatregelen nauwgezet opvolgt die de overheid voorschrijft en vaak verder gaat dan wat de overheid adviseert. De groep stuurt dag per dag de maatregelen bij voor hun medewerkers volgens de nieuwste kennis over het virus. Zo stellen ze sinds tien dagen in alle filialen ook mondmaskers ter beschikking. “Onze mensen en hun gezondheid komen echt wel op de eerste plaats. Weet dat in heel deze zaak onze gedachten eerst en vooral ook uitgaan naar de familie, vrienden en naaste collega’s van het slachtoffer.”

Nabestaande Hatim Doghmi schudt het hoofd als hij dat hoort. “Mondmaskers toelaten is nog niet genoeg. Ze zouden het moeten verplichten.” Bovendien heeft hij weinig aan deze laattijdige steunbetuigingen. “Mohammed Nahi werkt al sinds 2009 voor de warenhuisketen, dat is meer dan tien jaar, waarvan de laatste drie jaren in het filiaal in Vorst. We hebben nog geen telefoontje gekregen van Colruyt. Dat is hard, heel hard. Vooral omdat we ook geen troost bij elkaar kunnen zoeken.”