Britse premier Boris Johnson overgeplaatst naar intensieve zorgen

De Britse premier Boris Johnson (55) is overgeplaatst naar de afdeling intensieve zorgen in het Londense Saint Thomas ziekenhuis. Dat meldt de BBC. Johnson testte postiief op het coronavirus en maandagmiddag is z’n toestand verslechterd. Hij zou ademhalingsproblemen en koorts hebben en kreeg al zuurstof toegediend, luidt het in de Britse pers.

Boris Johnson testte eind vorige maand positief op het coronavirus. Destijds zei hij dat hij ‘milde symptomen’ ervaarde. Maar zondagavond werd de eerste minister toch opgenomen in het ziekenhuis. Maandagnamiddag nog tweette de premier dat alles relatief naar behoren ging met hem. Maar zijn toestand is toch erg verslechterd, zegt zijn kabinet. “In de namiddag ging de premier achteruit en op advies van het medisch team is hij verplaatst naar de afdeling intensieve zorgen.” Volgens The Guardian was Johnson bij bewustzijn en werd hij rond 20 uur Belgische tijd overgeplaatst voor het geval hij beademd zou moeten worden. Hij had nog steeds koorts, luidt het.

“De eerste minister heeft buitenlandminister Dominic Raab gevraagd om voor hem op te treden waar dat nodig zou zijn”, klinkt het nog. “De eerste minister krijgt uitstekende zorg en bedankt het personeel voor al het harde werk en hun toewijding.”

Een politiek commentator van de BBC noemt de verplaatsing naar intensieve zorgen “een totaal nieuw gegeven”. “Tot nu communiceerde Johnson voortdurend dat hij alles onder controle had, dat hij de leiding heeft. Bijna business as usual”, zegt Laura Kuenssberg. “Nu Dominic Raab nadrukkelijk genoemd wordt, is alles totaal veranderd.”

Vrijdag nog sprak Johnson de natie toe in een videoboodschap op Twitter. Hij vroeg de Britten thuis te blijven. “Met het mooie weer in het achterhoofd, wil ik dit nog zeggen: de verleiding om buiten te gaan en de regels te overtreden, zal groot zijn. Maar doe dat niet. Hou je aan de regels.”

De eerste minister en zijn partner Carrie Symonds verwachten deze zomer een baby.

