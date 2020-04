Dag op dag tien jaar geleden liet Lionel Messi het Arsenal van Vermaelen alle sterretjes zien: “Hij maakte het onmogelijke mogelijk”

Het is intussen tien jaar geleden, maar 6 april staat wel al zo lang te boek als de dag dat Lionel Messi op z’n eentje Arsenal uitschakelde in de Champions League.

FC Barcelona en Arsenal stonden in 2010 in de kwartfinales tegenover elkaar in het kampioenenbal. In de heenwedstrijd in Londen hadden de Catalanen een 0-2-voorsprong uit handen gegeven, waardoor het na een 2-2 toch nog spannend kon worden in Camp Nou. Zlatan Ibrahimovic, die beide goals gescoord had, was bovendien geblesseerd en dus kwam alle druk bij Messi terecht.

Toen niemand minder dan Nicklas Bendtner de bezoekers voor ruim 93.000 man op voorsprong zette, leek het een moeilijke avond te gaan worden voor Barça. Maar toen ontbond de kleine Argentijnse nummer tien zijn duivels. Messi scoorde nog voor de rust een hattrick en deed in het slot nog een vierde keer de netten trillen: Lionel - Gunners (met Thomas Vermaelen in de basis) 4-1.

Foto: AP

“Hij maakte het onmogelijke mogelijk”, reageerde Arsenal-trainer Arsène Wenger destijds. “Hij heeft nog zeker zes tot zeven topjaren voor zich. Hopelijk gebeurt er niets met hem want hij kan een ongelooflijk niveau bereiken.”

“Het is iets dat je niet kan beschrijven”, was toenmalig Barcelona-trainer Pep Guardiola lyrisch. “Je moest erbij zijn om het te geloven.”

De opstellingen van toen:

Barcelona: Valdes; Alves, Marquez, Milito, Abidal; Xavi, Busquets, Keita; Pedro, Krkic, Messi.

Arsenal: Almunia; Sagna, Vermaelen, Silvestre, Clichy; Denilson, Diaby; Walcott, Nasri, Rosicky; Bendtner.