Voorzitster expertengroep Erika Vlieghe: “Alles tegelijk weer opstarten is epidemiologische zelfmoord”

Erika Vlieghe, sinds vanavond de voorzitster van de expertengroep die ons land terug uit de maatregelen tegen het coronavirus moet leiden, heeft aangekondigd dat er sowieso stapsgewijs gewerkt zal worden. “Alles tegelijk weer opstarten is epidemiologische zelfmoord”, zei ze in De Afspraak.

Erika Vlieghe is diensthoofd infectieziekten in het UZ Antwerpen en coördineert al sinds het begin de aanpak van het coronavirus. Sinds vandaag heeft de premier haar aangesteld als voorzitter van de expertengroep (GEES) die een exitstrategie moet ontwikkelen. “We hebben intussen al een aantal stappen gezet”, vertelt Vlieghe. “Inzichten die we nu zullen meenemen naar die expertengroep. Het zal boeiend zijn wat andere mensen, economen, sociologen, zullen meebrengen naar die groep. We vertrekken dus niet van een wit blad.”

Voorzichtig optimistisch

Wat er precies beslist zal worden, daarop kon Vlieghe nog niet op vooruitlopen. Maar nu Oostenrijk wel al stapsgewijs terug naar de normaliteit keert, wil Vlieghe wel bevestigen dat ons land ook die toer opgaat. “Alles tegelijk loslaten, dat lijkt epidemiologische zelfmoord. Maar wat eerst en wat laatst komt, zullen we nog moeten uitzoeken. Elk land moet dit voor zichzelf bepalen, afhankelijk van de manier waarop de maatschappij is georganiseerd, hoe het onderwijs geregeld is, hoe het verloop van de epidemie is in het land, hoe de geografie is van dat land.”

De cijfers - minder nieuwe besmettingen, minder extra opnames in het ziekenhuis - stemmen ook Vlieghe voorzichtig optimistisch. “Maar dat we tegen het eind van de Paasvakantie al kunnen beginnen maatregelen los te laten, lijkt nog te vroeg. Als je een wild dier bij z’n nekvel hebt, houdt die zich misschien koest, maar één vinger lossen en hij is terug weg. Maar we wéten dat iedereen het beu is, dat de bedrijven het beu zijn. Ik ben het zelf ook beu.”

Remmen en gas geven

“Maar we voelen stilaan ademruimte, ook in Limburg”, zegt Vlieghe. “Al lijkt de trend optimistisch, toch liggen de ziekenhuizen tjokvol en dat gaat nog enige tijd zo blijven. Dat is ook een héél belangrijke parameter: als je de greep lost, moet je plaats hebben om nieuwe zieken mogelijk weer op te kunnen vangen. Het is constant remmen en gas geven.”

