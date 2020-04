Zelfs gemeenten weten het niet meer: coronaregels worden overal op een andere manier geïnterpreteerd

Wie jonge kinderen heeft, mag voortaan de auto nemen om naar een park in de buurt te rijden. Dat is een van de kleine versoepelingen die het Crisiscentrum doorvoert. Maar zelfs over de maatregelen die al een kleine maand gelden, zit niet iedereen op dezelfde golflengte. Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA) vindt het idee dat mensen niet op een bankje mogen verpozen bijvoorbeeld maar onnozel. “Dit zijn geen pestmaatregelen”, klinkt het bij het Crisiscentrum. “Dit gaat om mensenlevens.”