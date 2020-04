Stefan verloor zijn ouders én zijn schoonvader door corona: “Een troost dat ze samen zijn kunnen vertrekken”

Sint-Gillis-Waas -

In twee dagen tijd verloor Stefan Stremersch (42) zowel zijn vader als zijn moeder door het coronavirus. In het woon-zorgcentrum Sint-Jozef in het Oost-Vlaamse Sint-Pauwels, waar de twee tachtigers samen verbleven, zijn in totaal al vijftien mensen overleden. Tot overmaat van ramp moet de man nu ook nog eens zijn schoonvader afgeven. “Het is een troost dat ze allebei samen zijn kunnen vertrekken.”