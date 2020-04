Cercle Brugge verzet zich tegen boringen voor nieuw stadion Club Brugge

De competitie ligt stil, maar dat betekent niet dat de bouwplannen van Club Brugge in gevaar komen. Blauw-zwart heeft een infovergadering met de buurt voorlopig uitgesteld naar eind mei, maar houdt via virtuele weg contact met de bewoners. De deadline van de ontwerpwedstrijd voor architecten en bouwconsortia is opgeschoven met een maand. De bedoeling van Club is het nieuwe stadion in het seizoen 2022-23 in gebruik te nemen.

Cercle Brugge verzet zich niet tegen een oplossing aan de Blankenbergsesteenweg, op voorwaarde dat er een sluitend financieel plan is voor een nieuw multifunctioneel stadion. Intussentijd wil de Vereniging zekerheid dat ze in het Jan Breydelstadion kan blijven. Voorzitter Vincent Goemaere verzet zich tegen boringen op de terreinen van Cercle om de stabiliteit van de ondergrond te meten.

“We waren enorm verbaasd toen er op een blauwe maandag plots mensen in opdracht van Club een bodemonderzoek begonnen op onze jeugdvelden”, zegt Goemaere. “We vonden dat er dik over en hebben dat meteen laten weten. Ik zat intussen al rond de tafel met Vincent Mannaert, Bob Madou en Roel Vaeyens van Club en de contacten tussen ons zijn goed en constructief. Ik heb ze wel moeten teleurstellen toen ze mij vroegen of ze mochten doorgaan met die testen. Zolang Cercle geen garanties krijgt, zullen we dit weigeren.”(kv, bla)