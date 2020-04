AC Milan wil optie om Alexis Saelemaekers te kopen van Anderlecht heronderhandelen

La Gazzetta dello Sport kondigde aan dat Alexis Saelemaekers (20) naar Anderlecht terugkeert, want in de huidige omstandigheden willen de Rossoneri de aankoopoptie niet lichten. Dat laatste klopt, maar dat hoeft nog niet te betekenen dat de dribbelaar deze zomer weer op de stoep staat in Brussel. Milan huurde Saelemaekers in januari voor 3,5 miljoen euro met een aankoopoptie van nog eens 3,5 miljoen. Die werd verplicht als enkele voorwaarden – een bepaald aantal speelminuten? – werden vervuld. Helaas kwam Saelemaekers nog niet verder dan 33 minuten en door de coronacrisis zal dat niet meer aandikken. De Italianen willen nu de aankoopvoorwaarden heronderhandelen, want nog eens 3,5 miljoen voor een speler die een halfuurtje meedeed, vinden ze te veel.