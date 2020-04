GAS-boetes voor corona-overtreders lijken op zich te laten wachten: “Twijfel of er snel zullen vallen”

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) twijfelt of er snel GAS-boetes zullen uitgedeeld worden voor mensen die de coronamaatregelen overtreden. De ‘superkern’ besliste zaterdag dat overtreders beboet kunnen worden met 250 euro. Maar elke gemeente moet daarvoor het reglement aanpassen, én een gemeenteraad organiseren.

“We betwijfelen of er hiervoor gemeenteraden bijeenroepen zullen worden”, zegt woordvoerster Nathalie Debast. “We zijn gisteren in ieder geval niet overspoeld met vragen van gemeenten die dat willen doen. Vanwege de coronamaatregelen is op heel wat plaatsen de gemeenteraad in maart al uitgesteld. Een gemeente moet jaarlijks maar tien gemeenteraden organiseren. Er is immers geen straffeloosheid: de politie kan nu al een proces-verbaal uitschrijven. Voor een raadszitting moet het bestuur trouwens ook weer zitpenningen uitbetalen.”

Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) wijst erop dat een gemeenteraad ook via videoconferencing of zelfs via e-mail kan verlopen.