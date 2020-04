Club Brugge ziet vraag tot solidariteit van Anderlecht niet zitten: “Het gaat niet op nu te verlangen dat anderen jouw putten vullen”

Club Brugge is de eerste ploeg die in beeld komt wanneer wordt opgeroepen tot “solidariteit”. De nieuwe kampioen neemt straks voor de vierde keer in vijf jaar deel aan de groepsfase van de Champions League en haalde de voorbije jaren het gros van het Europese prijzengeld binnen. In het hoofdkwartier in Westkapelle wordt verrast gereageerd op het voorstel van Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt. “Onze slogan is No Sweat No Glory, maar dat gaat over ons eigen zweet, niet over het zweet van anderen”, zo klinkt het in Brugse kringen.

Ook Club-manager Vincent Mannaert is verrast door de vraag van Anderlecht. “Voor mij is dat geen vraag tot solidariteit”, zegt Mannaert. “Ik stel vast dat er de voorbije jaren slecht is gewerkt en dat de schulden werden opgestapeld. Dan gaat het niet op nu te verlangen dat anderen de putten in jouw plaats vullen.”

Mannaert wil niet met een steen gooien naar Karel Van Eetvelt. “Hij wordt geconfronteerd met een financieel moeilijke situatie en moet vooral besparen. Andere ploegen, zoals AA Gent, hebben ook zulke tijden gekend. Wat je dan moet doen is zelf de tering naar de nering zetten. Anderlecht heeft geïnvesteerd in scouting en beschikt over heel wat gegeerd talent. Het zal die spelers in de eerste plaats moeten verkopen, net zoals AA Gent dat jarenlang heeft moeten doen.”

“Voor mij betekent solidariteit in de eerste plaats dat je je eigen mensen zo lang mogelijk aan het werk probeert te houden”, zegt Mannaert. “Club Brugge ziet ook af door de crisis, maar wij werken nu keihard om ons volledige personeel aan de slag te houden. Ook de dertig sociaal-maatschappelijke projecten die we elk jaar steunen met onze Foundation blijven we doorbetalen. In het huidige aflopende tv-contract werd voorzien dat de ploegen die deelnemen aan de groepsfase van de Champions League afzien van 15 procent van hun tv-geld in de Jupiler Pro League. Er bestaat vandaag dus al een vorm van substantiële solidariteit van de Europees spelende ploegen met de rest.”

Louwagie: “Wij hebben ook 23 miljoen schuld moeten wegwerken”

AA Gent-manager Michel Louwagie wil niet inhoudelijk reageren op het voorstel van Anderlecht. “Ik zit in de werkgroep die binnen de Pro League aanbevelingen moet doen over de sportieve en financiële afwikkeling van de competitie”, zegt Louwagie. “Mogelijke solidariteitsbetalingen worden ook daar besproken en ik wil liever niet voor mijn beurt spreken.”

Maar Louwagie herinnert er wel aan dat AA Gent ooit in dezelfde situatie als Anderlecht zat. “Tussen 1998 en 2012 hebben wij een schuldenput van 23 miljoen euro moeten dichtgooien. Dat hebben we gedaan met eigen middelen. Door elk jaar onze beste spelers te verkopen. Mbark Boussoufa, Bryan Ruiz, Nicolas Lombaerts, Ahmed Hossam... Noem ze maar op. Anderlecht is niet de eerste club in dit geval.”