Bij Genk trainen ze weer op de club… met twee spelers per half veld (en eten en douchen moet thuis gebeuren)

Bij RC Genk vinden ze de tijd rijp om de spelers uit hun thuisquarantaine te halen. Sinds gisteren trainen zestien spelers uit de A-kern opnieuw op de club. Zij het individueel en strikt volgens de gezondheidsregels. “Iedereen kleedt zich thuis om en stapt rechtstreeks naar de trainingsvelden. Onze spelers komen dus niet in de kleedkamers of douches, eten doet ook iedereen thuis”, zegt technisch directeur Dimitri de Condé. “Er wordt gewerkt in twee shifts van acht spelers, die elk worden opgedeeld in vier groepen van twee. Twee spelers worden op een half speelveld begeleid door één trainer. Daarbij worden alle regels op het vlak van social distancing gevolgd. Ook de keepers trainen apart.”