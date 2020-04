Anderlecht belooft spelers nu compensatie bij extra financiële maatregelen

Een nieuwe dag, een nieuw element in de discussie over de loonsafstand bij Anderlecht. Paars-wit verspreidde een nieuw contract onder zijn spelers om tot een akkoord te komen. In de verbintenis staat één opvallend nieuw punt. Als Anderlecht in de toekomst extra, diepgaandere maatregelen moet nemen in deze coronacrisis dan zal het zijn spelers compenseren voor de loonsafstand in de maand april. Dat kan dus een vorm van bescherming tegen technisch werkloosheid zijn.