Elke handelaar een eigen webshop maar “blijvend succes is lang niet zeker”

In 2019 waren er volgens de jaarlijkse barometer meer dan 29.000 webshops actief in ons land, maar door het coronavirus kan dat cijfer in 2020 aardig oplopen. “We hebben jarenlang geprobeerd om de lokale handelaren te overtuigen om hun winkels te digitaliseren. De laatste twee weken is alles in een stroomversnelling terechtgekomen”, zegt Greet Dekocker, directeur van brancheorganisatie SafeShops. Hetzelfde klinkt bij e-commerce expert Cis Scherpereel. “Het opstarten van een webshop kan momenteel niet snel genoeg gaan. Lanceringsdata worden vervroegd en handelaars die af wilden van hun onlinewinkel stellen dat uit.”

Allemaal met hetzelfde doel: iets om handen hebben én geld in het laatje brengen. “Wat kan je in deze periode anders doen als je winkel dicht moet blijven?”, zegt retailexpert Jorg Snoeck van RetailDetail. “Door het coronavirus worden handelaars gedwongen om op de digitale trein te springen en snel een webshop in elkaar te boxen. En dat hoeft er niet foutloos uit te zien. Snel en gemakkelijk is dezer dagen beter dan chic en gesofisticeerd.”

Maar de klanten moeten de weg naar de nieuwe webshop ook nog vinden. En belangrijker: er moeten bestellingen binnenlopen. “Overal op het internet en sociale media circuleren oproepen om lokaal en Belgisch te kopen, om onze eigen economie vooruit te helpen”, zegt Snoeck. Dat dorpsgevoel doet de kassa van de kleinere webshops bescheiden rinkelen.

Ook de bekendere winkels hopen dat hun webshop dezer dagen extra volk lokt. “Je kan het wel niet vergelijken met de omzet die we nu in onze fysieke winkels zouden draaien”, zegt chocolatier Dominique Persoone, die de deuren van zijn winkel in Antwerpen en Brugge moest sluiten. “Het is nog geen 10 procent van onze gewoonlijke omzet. De verkoop gaat wel een deel van de vaste kosten dekken, en dat is in deze crisis zeker niet onbelangrijk.”

Experts delen het optimisme maar houden toch hun hart vast voor wat na het coronavirus komt. “Onze economie doet het minder goed en heel wat werknemers verliezen inkomsten of hun loon”, zegt Snoeck. “Daardoor zal er voorzichtiger moeten omgesprongen worden met geld en zal de consument de afweging moeten maken: geven ze voorrang aan het dorpsgevoel en aan eigen winkels of gaan ze voor de grotere internationale spelers, die het hele jaar solden houden en onklopbaar zijn als het om prijzen gaat? Ik hoop het eerste, maar ik denk het laatste.”