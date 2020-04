Duitsland vangt patiënten op

Duitsland heeft sinds het ­begin van de coronacrisis 198 ernstig zieke patiënten overgenomen van andere lidstaten van de Europese Unie. Het gaat om 130 patiënten uit Frankrijk, 44 uit Italië en 24 uit Nederland.

Aan de universiteit van Hasselt (UHasselt) zijn de examens voor de rechtenstudenten ­gestart. Omdat die niet op de campus kunnen plaatsvinden, wordt gekozen voor mondelinge examens via videoconferentie en online schriftelijke examens. De professoren en assistenten houden verschillende groepjes studenten via webcam in het oog.

Brussels Airlines verlengt de tijdelijke opschorting van al haar vluchten tot 15 mei. Passagiers van wie de vlucht geannuleerd werd, hebben tot 31 augustus de tijd om een nieuwe vertrek­datum en bestemming te ­kiezen. De reis kan worden ­uitgesteld tot 30 april 2021.

De lockdown zorgt ervoor dat jongeren in een moeilijke thuissituatie het nog moeilijker krijgen. Daarom lanceert Awel een nieuwe campagne om die kwetsbare groep te bereiken. “Ze moeten beseffen dat er hulpverleners klaarstaan.” ­Kinderen en jongeren kunnen ­terecht bij Awel op het nummer 102 of via www.awel.be.

In de loop van de paasvakantie gaan in Antwerpen een aantal wegenwerken en kleine herstellingswerken vroeger dan gepland van start. De verminderde drukte van het dagelijkse verkeer biedt kansen om die met een minimum aan hinder uit te voeren. (lla)