Anderlecht wil Europees geld herverdelen

Van “stomverbaasd” tot “ik kan het nog altijd niet geloven”. De Belgische clubleiders knipperden maandagnamiddag met de ogen toen ze het voorstel van de nieuwe Anderlecht-CEO Karel Van Eetvelt onder ogen kregen. In een interview dat hij van zichzelf liet afnemen op de clubwebsite deed hij een oproep tot solidariteit tussen de clubs. Alleen wekt de manier waarop argwaan bij zijn concurrenten. Van Eetvelt vraagt dat de clubs die Europees spelen hun prijzengeld afstaan aan de andere profclubs. Hij verwijst daarbij naar de bijzondere afloop van de competitie. Een waarbij Anderlecht zijn kansen niet voluit kon verdedigen om een Europees ticket af te dwingen.

“Anderlecht pleit voor financiële solidariteit tussen de clubs”, zegt Van Eetvelt. “Die solidariteit zal nodig zijn, want de impact van corona op ons voetbal zal zeer groot zijn. De Europese plaatsen kunnen logisch worden toegewezen op basis van de plaats in de rangschikking na 29 speeldagen, maar de clubs die op die manier Europa ingaan, moeten solidair zijn met de andere clubs. Wij stellen voor dat er de komende drie seizoenen een substantieel deel van de Europese inkomsten verdeeld wordt over alle clubs.”

Dat Anderlecht met de “solidariteitsmaatregel” gemiste Europese inkomsten wil goedmaken, ontkent Van Eetvelt. “Ik doe dit niet om de tekorten van Anderlecht toe te dekken. Hoeveel geld zal er verdeeld worden? Tien miljoen euro? Die paar honderdduizend euro’s gaan voor Anderlecht echt het verschil niet maken. Ik ken wel wat van economie (Van Eetvelt werkte onder meer bij de zelfstandigenorganisatie Unizo en bij de bankenfederatie, nvdr.) en we staan voor een nooit geziene economische crisis. Het voetbal gaat daar zwaar onder lijden. Wat zijn we met ons Belgisch voetbal als er tien clubs failliet gaan? Iedereen is solidair op dit moment, waarom kunnen we dat in het voetbal niet zijn?”

Om het argument op te vangen dat Anderlecht zijn Europees tekort wil dichtrijden, spreidt Van Eetvelt zijn voorstel over drie jaar. “We zijn ervan overtuigd dat RSCA hier ook zijn bijdrage zal leveren, want wij hebben de absolute ambitie om vanaf de zomer van 2021 weer elk seizoen Europees te spelen”, laat de CEO weten.