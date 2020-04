Japan wil af van wagyu-vlees

Japan zit er mee in zijn maag: het land heeft grote overschotten wagyu-vlees. U kent het wel, het gemarmerde, boterzachte stukje rund waar je in een toprestaurant veel geld voor neertelt. Door het coronavirus gaan veel Japanners niet meer uit eten en blijven de toeristen weg. 2020 zou een topjaar worden voor de consumptie, zeker tijdens de Olympische Spelen van Tokio. Maar nu ook die zijn afgelast blijft er tonnen vlees in de koelkast hangen. De prijzen kelderen, zo meldde de Japanse rundvleesassociatie. Een van de plannen is om het vlees aan het volk te geven. Regeringspartij LDP stelde onlangs voor om burgers bonnen te verstrekken die ze kunnen omruilen voor wagyu. Volgens landbouwexpert Kazuhito Yamashita van het Canon Institute for Global Studies moet de overheid zich niet druk maken. “Er liggen al plannen klaar om de boeren te beschermen en de dalende prijzen op te vangen.” (cdh)