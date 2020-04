Kanariedieven slaan opnieuw toe: “Het zijn kenners, want ze namen alleen de duurste vogels mee”

De lokale politie Zuiderkempen onderzoekt de diefstal van een zestigtal kanaries uit een grote volière op de Oevelsedreef in Tongerlo (Westerlo). “De daders wisten zeer goed welke vogeltjes ze moesten hebben”, zegt de benadeelde Frans Michiels. Begin vorige week zijn bij een andere hobbykweker in Tongerlo ook zo’n 25 kanaries gestolen.

“Je kan de volière vanop straat zien staan, maar het terrein is afgesloten en je kan er niet zomaar naartoe wandelen”, zegt Frans Michiels. “De dader of daders zijn over een draad ...