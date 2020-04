Verlamde Rudy (57) is bang van besmetting, maar heeft mensen rond hem nodig: “Ik kan de regels van social distancing niet respecteren”

Begin er maar eens aan: afstand bewaren als je in een elektrische rolstoel zit en voor alles hulp nodig hebt. Rudy Claeys (57) uit Zoersel beseft dat hij door het coronavirus in een gevaarlijke situatie is beland. “Alleen al als ik uit m’n bed wil, is het onmogelijk om geen lichamelijk contact te maken.”

Rudy Claeys was vroeger psychiatrisch verpleegkundige in PC Bethaniënhuis in Zoersel. In 2003 raakte hij door een verkeersongeluk verlamd aan armen en benen en nu verblijft hij in een assistentiewoning ...