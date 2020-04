23-jarige parkwachter doodgebeten door haai in Great Barrier Reef

Een 23-jarige man is overleden na een haaiaanval in het Australische Great Barrier Reef. Hij raakte gewond aan zijn hand, elleboog en been en kon niet meer gered worden.

De jongeman was een Queensland parks and wildlife officer en bevond zich voor zijn werk in het water van het zuidelijke deel van het beroemde koraalrif, nabij North West Island. Dat bevestigde de premier van de Australische staat Queensland dinsdag aan The Guardian. Hij was met enkele anderen aan het terugkeren naar een gecharterde boot, toen hij maandagnamiddag werd gebeten door een haai.

Een dokter en ambulanciers werden ter plaatse gestuurd om de man te stabiliseren zodat hij naar het ziekenhuis kon worden overgevlogen voor een operatie. Hij overleed maandagavond echter aan de verwondingen aan zijn arm en boon.

Volgens de politie was het “geen sociale zwempartij”, het ging dus om een werkongeval.

In de buurt van hetzelfde eiland raakten begin januari en eind december al twee anderen gewond bij haaiaanvallen. En in de ruimere buurt van het Great Barrier Reef gebeurden het laatste anderhalf jaar meerdere aanvallen die soms fataal afliepen.