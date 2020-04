Taliban blazen onderhandelingen over gevangenenruil op

De onderhandelingen tussen de taliban en de Afghaanse regering over de ruil van gevangenen, die ongeveer een week geleden van start gingen, worden door de taliban stilgelegd. Dat blijkt uit een tweet van hun woordvoerder Suhail Schahin. Volgens hem zullen de taliban dinsdag niet meer aan de onderhandelingstafel plaatsnemen. Een verklaring voor deze beslissing gaf hij niet.

Ook de Afghaanse regering toonde zich maandag al erg ontevreden over de gang van zaken. De taliban zouden aandringen op de vrijlating van vijftien rebellenleiders, die betrokken waren bij enkele van de grootste aanslagen in het land. Kaboel daarentegen wil honderden talibangevangenen vrijlaten, maar dat is niet genoeg voor de taliban.

De gevangenenruil was een van de voorwaarden voor het historische vredesakkoord dat de VS op 29 februari met de taliban afsloot.