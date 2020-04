Hoopgevend nieuws: voor het eerst sinds januari geen doden in China, Wuhan heft laatste beperkingen op

“De afgelopen 24 uur zijn er geen nieuwe coronadoden gevallen in China.” De Nationale Gezondheidscommissie van het Aziatische land had dinsdag goed nieuws te melden: voor het eerst sinds januari waren er geen doden bijgekomen. Ondertussen komt het normale leven in China weer op gang en worden zelfs in ‘broeihaard’ Wuhan de laatste beperkingen opgeheven.

De Nationale Gezondheidscommissie had nog goed nieuws: er werden ook geen nieuwe lokale besmettingen genoteerd. De 32 nieuwe gevallen van besmetting waren allemaal van Chinezen die waren teruggekeerd uit het buitenland.

Het totaal aantal besmettingen in China staat nu op 81.740, er vielen ook al 3.331 doden sinds het coronavirus enkele maanden geleden uitbrak. Ruim 77.000 patiënten zijn wel al uit het ziekenhuis ontslagen en genezen verklaard.

Wuhan heft laatste beperkingen op

Door de hoopgevende cijfers werden de voorbije dagen al heel wat beperkende maatregelen in China opgeheven. Dinsdag werd aangekondigd dat Wuhan, de stad waar de coronapandemie is gestart, deze week de laatste beperkingen op het openbare leven gaat opheffen na een strenge lockdown van meer dan 2,5 maanden.

Woensdag om middernacht (om 18 uur Belgische tijd dinsdagavond) zal het verkeer in de stad met elf miljoen inwoners normaliseren. De vluchten zullen hernemen en auto’s zullen opnieuw de stad kunnen verlaten. Mensen die gezond zijn en geen recent contact hadden met besmette patiënten, kunnen ook opnieuw de trein nemen.

Van alle geregistreerde gevallen van het coronavirus in China, kwamen er 50.000 uit Wuhan. Meer dan 2.500 van de sterfgevallen door het virus in China zijn eveneens in de stad opgetekend. Volgens waarnemers zijn de officiële cijfers echter een onderschatting.