Binnenkort matchen om 12 uur ’s middags?Supporters van Jupiler Pro League gaan niet akkoord: “We zullen actie ondernemen als het zover komt”

Elke voetbalfan snakt opnieuw naar voetbal in tijden van corona. Maar als het eindelijk zover is, willen die supporters geen nieuwe aanvangsuren. Dat zegt de overkoepelende Belgische supportersfederatie ‘Belgian Supporters’, nu het er sterk naar uitziet dat er vanaf het nieuwe voetbalseizoen op andere tijdstippen gevoetbald zal worden. Ze dreigen met acties indien met hun stem geen rekening gehouden wordt. De Pro League nodigt hen alvast uit voor een overleg met rechtenhouder Eleven Sports.

Nee, gelukkig zijn ze niet bij de ‘Belgian Supporters’, de overkoepelende supportersfederatie van de clubs uit de Jupiler Pro League. De profclubs mogen dan wel een lucratief mediacontract afgesloten hebben met Eleven Sports, de nieuwe aanvangsuren die daaraan vasthangen met onder meer voetbal op zaterdagnamiddag en maandagavond, leiden tot gemor. In een online bevraging lieten zesduizend voetbalfans alvast weten ze dat liever helemaal niets willen veranderen aan de huidige aanvangsuren.

De Pro League bevestigt dat nieuwe tijdstippen opgenomen stonden in het aanvankelijke mediacontract, maar helemaal afgeklopt met rechtenhouder Eleven Sports zijn die nog niet. “Zo groot zijn de verschillen tussen de nieuwe en de oude aanvangsuren nu ook weer niet”, sust woordvoerder Stijn Van Bever. “Ik begrijp dat de fans zich zorgen maken en bij de Pro League hebben we de resultaten van die bevraging ook gezien. Maar vergeet niet dat de mens van nature behoudsgezind is. Nieuwe aanvangsuren kunnen ook opportuniteiten met zich meebrengen. Vroegere wedstrijden op zaterdag kan bijvoorbeeld betekenen dat jonge kinderen ook mee kunnen naar het stadion.”

Om zeven uur ’s morgens vertrekken voor een uitmatch

Bij de fans die elke week naar het stadion komen, leeft de schrik aan de kant geduwd te worden voor de tv-kijker. “Dat lijkt me logisch”, zegt voorzitter Eddy Janssis van ‘Belgian Supporters’. “Het is frappant dat een abonnement voor Eleven Sports veel goedkoper is dan de prijs van een wedstrijd in het stadion. Wij moeten opkomen voor de noden van de fans in het stadion. Zeker voor uitsupporters, die lang onderweg zijn, kunnen die gewijzigde tijdstippen problemen opleveren. Ik hoor in de wandelgangen dat ze eraan denken wedstrijden om twaalf uur te laten spelen. Dat betekent dat sommige voetbalfans al om zeven uur ’s morgens zouden moeten vertrekken met de bus.”

De Pro League nodigde meteen nadat de supporters hun onvrede duidelijk maakten, de federatie uit voor een overleg met hen en Eleven Sports. “Om de standpunten en mogelijkheden eens op tafel te leggen”, aldus Van Bever. Janssis waarschuwt alvast: “Als wij het gevoel hebben dat met ons geen rekening gehouden wordt, zullen we de eerstvolgende matchen actie ondernemen.”