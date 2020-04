“Masker 19” bestellen bij apotheek? N-VA lanceert codewoord voor huiselijk geweld

N-VA-parlementsleden Lorin Parys en Valerie Van Peel stellen een codewoord voor bij huiselijk geweld, in navolging van onder meer Frankrijk. Concreet zou iemand die thuis hulp nodig heeft bij de apotheker een “masker 19” kunnen bestellen, het signaal voor de apotheker om de politie naar het thuisadres van de betrokkene te sturen.

Experts trokken eerder al aan de alarmbel: thuisblijven is niet voor iedereen evident tijdens de coronacrisis. De stress en angst die gepaard gaan met de gevolgen van de pandemie en het feit dat gezinsleden veel vaker dan normaal bij elkaar zitten, werken familiaal geweld in de hand.

“We maken ons zorgen over wie vandaag tijdens de quarantaine hulp nodig heeft omwille van intrafamiliaal geweld, maar moeilijk alarm kan slaan”, zeggen Loris Parys en Valerie Van Peel, Vlaams parlementslid en Kamerlid voor N-VA. Daarom stellen ze een codewoord voor, ‘masker 19’, in navolging van Frankrijk en de Spaanse Canarische Eilanden. Mensen kunnen daar een ‘masker 19’ bestellen bij de apotheker. Die laatste antwoordt dan dat de maskers besteld moeten worden, waarna het slachtoffer zijn of haar adres moet achterlaten. De apotheker kan dan de politie verwittigen en het adres van de betrokkene doorspelen.

“Het is belangrijk dat we in deze tijden van isolatie slachtoffers van huiselijk geweld zo veel mogelijk kansen geven om hulp in te roepen”, zegt Parys. “Niet iedereen kan ongestoord bellen of heeft toegang tot online hulp. Apothekers blijven tijdens de crisis wel steeds open en bereikbaar. Daarom kunnen ze een belangrijke rol spelen in het uitroeien van familiaal geweld.”

Kamerlid Van Peel roept federaal ministers van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) en van Economie en Werk Nathalie Muylle (CD&V) op om het systeem in heel België in te voeren. “Hoe breder dit systeem bekend is, hoe meer mensen erdoor geholpen kunnen worden.”