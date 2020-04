UEFA-voorzitter roept ons land op het matje: “Belgen beseffen dat ze in fout zijn gegaan”

Het zit de UEFA duidelijk diep dat de Pro League vorige week beslist heeft om de competitie stop te zetten. Voorzitter Aleksander Ceferin vindt dat de beheerraad van de UEFA hier altijd inspraak in zou moeten gehad hebben. “Zo’n beslissing eerst voorleggen aan de UEFA is de enige juiste procedure.”

Ceferin hamert voornamelijk op het principe van solidariteit. Voordat België overging tot de beslissing om de competitie stil te leggen, had de UEFA namelijk alle leden opgeroepen om de competitie nog niet te beëindigen. Zondag hield de top van de Belgische voetbalbond een crisisoverleg daarover met de Europese voetbalbond.

Ceferin maakte zijn standpunt duidelijk aan de Sloveense media:“Ik heb contact gehad met de Belgische voetbalbond en ze beseften dat ze in de fout gingen. Ze hebben ook hun zorgen en problemen toegelicht. Maar de enige juiste procedure is dat ze de zaak eerst voorleggen aan de UEFA, waarover de raad van beheer zich dan kan buigen. Anders kan zoiets niet doorgaan”, stelt hij.

“Geen scenario denkbaar waarbij Liverpool geen kampioen is”

In de Sloveense sportkrant Ekipa vaarde Ceferin dan weer een andere koers. Hij zinspeelde op het mogelijk vroegtijdig stopzetten van de Europese competities. In dat geval zou elk land een kampioen moeten aanduiden. De Engelse landstitel kan Liverpool op die manier niet meer ontglippen. Nu de bal niet meer rolt in de Premier League en het seizoen mogelijk definitief tot een einde komt, vrezen sommige Liverpool-fans dat het eerste kampioenschap sinds 1990 niet doorgaat. Ceferin denkt dat het zo ver niet hoeft te komen.

“Als de competitie nog hervat wordt, pakken ze bijna zeker de titel”, zegt Ceferin. “Als de competitie toch definitief stopgezet moet worden, moeten we criteria vinden waarmee we de kampioenen kunnen aanduiden. En ook dan is Liverpool kampioen. Ik zie geen enkel scenario waarin Liverpool niet de Engelse kampioen zou zijn.”

Foto: Photo News

“Ik kan natuurlijk niks beloven’, vervolgde hij. “Het zal allemaal afhankelijk zijn van de veiligheid. We moeten niemand in gevaar brengen met het voetbal.”

Een eerste titel in dertig jaar is zo erg dichtbij. Worden Divock Origi en co. dan kampioen in een leeg Anfield, als er beslist wordt om zonder de fans verder te spelen? De kans bestaat. “Ja, dat zou voor veel fans als een teleurstelling voelen. Net als wanneer de club zonder te spelen kampioen wordt, maar ik denk wel dat Liverpool de titel krijgt. Op de een of andere manier.”