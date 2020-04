Lockdown nog maar pas opgeheven en Chinezen trekken er massaal op uit: “Als sardienen in een blik”

De coronacrisis lijkt onder controle in China, waar de bevolking maanden in lockdown zat om de verspreiding van het virus in te dijken. De Chinese overheid heeft dan ook de maatregelen versoepeld, waardoor duizenden Chinezen er afgelopen weekend op uit trokken om een frisse neus te halen. Een gebergte in de provincie Anhui werd overspoeld door toeristen, die “als sardienen in een blik” opeengepakt stonden. “Onverantwoord”, klinkt de kritiek op sociale media.

Volgens de medewerkers van het natuurgebied in Anhui had de drukte een reden: bezoekers moesten samentroepen omdat hun temperatuur nog steeds wordt gemeten voor ze de bergen mogen beklimmen. De toegangswegen naar het natuurgebied moesten door de overrompeling van meer dan 20.000 toeristen meerdere keren worden afgesloten.

Beelden van de volkstoeloop kregen heel wat kritiek op sociale media. “Wat denken ze wel? Iedereen een mondmasker en alles is onder controle?”, klinkt het onder meer. “Als sardienen in een blik. Dat is onverantwoord. Je vraagt je af wat er met hun gezond verstand is gebeurd.”

