Inter roept Lukaku terug naar Italië

Inter Milan heeft zes van zijn buitenlandse spelers gevraagd om terug te keren naar Italië, onder wie Romelu Lukaku (26). De Rode Duivel was naar ons land teruggekeerd om tijd door te brengen met zijn gezin in quarantaine.

Lukaku is niet de enige buitenlandse speler van de selectie die opnieuw in Milaan wordt verwacht. Ook Brozovic, Handanovic, Eriksen, Young, Moses en Godin moeten terugkeren. Zijn spitsbroeder Lautaro Martinez was ter plekke gebleven. Het zestal zou tegen het begin van het paasweekend opnieuw in de hoofdstad van Lombardije aanwezig moeten zijn, weet SudPresse.

Inter anticipeert hiermee op een tweede fase in het herstel van het zwaar getroffen Italië. Het is nog te vroeg om uitspraken te doen over het mogelijk hervatten van de Serie A, maar het land krabbelt wel stilaan recht. Bepaalde economische activiteiten in de provincies Lombardije en Toscane worden binnenkort opnieuw in gang gezet. Lukaku en zijn ploegmaats zouden zo weleens sneller dan verwacht opnieuw het trainingsveld op kunnen. Bij aankomst in Italië worden ze wel uit voorzorg opnieuw twee weken in quarantaine gezet, om daarna een test te ondergaan.