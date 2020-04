Alle waarschuwingen ten spijt: voor de opening al lange files aan recyclageparken

Heel wat Vlaamse steden en gemeenten hebben dinsdagochtend hun recyclageparken opnieuw geopend. De oproep om alleen te gaan “als het echt dringend is”, wordt blijkbaar in de wind geslagen, want op meerdere plaatsen worden al ellenlange files gemeld.

Een half uur voor het recyclagepark van Hasselt, in de Crutzenstraat, de deuren opende, stond er al een lange file. De politie moest zelfs ter plaatse komen om alles in goede banen te leiden en alle toekomende bezoekers te vragen om rechtsomkeert te maken. Ook het kruispunt aan de Carrefour-parking moest worden ontruimd om plaats te maken voor de lijnbussen. Ook in Wellen en Zonhoven, eveneens in Limburg, was het dinsdagochtend al aanschuiven geblazen nog voor het containerpark opende. Voor wie twijfelt: op de filebarometer van Limburg.net is live te volgen hoe druk het is.

“Graag zouden wij inwoners oproepen om op dit moment niet meer naar de recyclageparken te gaan. Ook tijdens de komende dagen vragen wij om enkel indien het echt noodzakelijk is naar de recyclageparken te gaan, zodat de social distancing gerespecteerd kan worden”, aldus de lokale politie.

Ook in het Antwerpse Lier en het Oost-Vlaamse Zottegem en Aalst zijn al lange files gemeld. In Aalst controleren de medewerkers of iedereen wel binnen mag, maar uiteindelijk mocht iedereen wel binnen, dringend of niet. “Eén bestelwagen met aanhangwagen werd teruggestuurd omdat die niet op de weegschaal paste. Het park ging pas om 8.30 uur open, maar om 7.30 uur stond er al een lange file”, zo stelde onze medewerker ter plaatse vast.

Ook in de recyclageparken van Gent stonden ellenlange wachtrijen, soms van wel meer dan tachtig wagens. Terwijl er maar tien wagens tegelijk op het containerpark mogen.

In het West-Vlaamse Hooglede werd in een heuse wegomlegging voorzien zodat de vele verwachte bezoekers mooi kunnen aanschuiven. Hetzelfde geldt voor Harelbeke, waar een grote overrompeling uitbleef. “De politie was goed voorbereid en had dinsdag de Kortrijksesteenweg, waar recyclagepark Imog zich bevindt, om 7.30 uur al afgesloten”, aldus onze reporter ter plaatse. “Langs de weg zijn bordjes opgesteld die wachttijden tot één uur aanduiden. Dat bleek voorlopig niet nodig. Het eerste uur noteerde de politie amper een zestal bezoekers. Wellicht was de belangrijkste reden dat ’s ochtends enkel het betalende gedeeltelijk toegankelijk was. Dinsdagnamiddag zal er allicht meer volk opdagen, als om 13 uur het gratis gedeelte opengaat. “

In parken waar alleen “op afspraak” werd gewerkt, lijkt het beter te gaan.

“Alleen als het echt nodig is”

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) had op 17 maart besloten om de recyclageparken te sluiten. Dinsdag mochten ze opnieuw de deuren openen. “De sluiting van de recyclageparken enkele weken geleden was echt nodig”, stelde Demir vorige week. “Ook afvalintercommunales waren daarvoor vragende partij. Bij aanvang van de coronamaatregelen was het een ware overrompeling met veel bezoekers die erg nonchalant met de richtlijnen omgingen.”

Ook nu nog wordt gevraagd enkel naar de parken te trekken als het niet anders kan. “We blijven de mensen vragen om niet naar het recyclagepark te gaan als dat niet écht nodig is. Als ze nog kunnen uitstellen, doen ze dat best. Op die manier blijft de situatie beheersbaar”, aldus Demir.

